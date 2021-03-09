舉發違反道路交通管理事件通知單格式修正版。（潘千詩攝）

交通部今日宣布「舉發違反道路交通管理事件通知單」格式已修正，未來新的紅單注意事項中，將加註「受通知人收受通知單時應到案日期不足30日或已逾應到案日期者，得於送達生效日後30日內到案」，以保障民眾權益。

3月1日修正施行的違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第15條，明定通知單應載明「受通知人收受通知單時應到案日期不足30日或已逾應到案日期者，得於送達生效日後30日內到案規定」，交通部完成會商內政部警政署後，於3月3日核定新修正舉發違反道路交通管理事件通知單，並函送各舉發機關後續即依新修正通知單格式、內容印製使用。

交通部路政司長陳文瑞說，警方開立交通違規通知單時，會在紅單填寫應到案日期，撇除當場攔下違規人直接給單，若是照相或民眾檢舉舉發，舉發單位會寄送紅單；被通知人有時因故未收到，舉發機關須依行政程序，包括：公示送達、寄存送達、囑託送達等，待送達程序完成後才進入後續作業程序。

交通部路政司長陳文瑞（中）。（潘千詩攝）

陳文瑞說，因辦理送達的時程較久，當送達效力完成後，可能已超過應到案日期，受通知人權益恐受影響，因此修正舉發事件通知單，敘明如果受通知人收到通知單已超過應到案日期，或應到案日期不足30天，均從送達生效日算起，受通知人都可在30天內到案繳納罰款或是不服舉發事實，可向相關機關陳述意見。

交通部表示，各警察機關未來印製新通知單時會將新規定印上，舊通知單若還在使用可蓋鋼戳告知受通知人並繼續使用至用盡為止，目前各舉發機關已陸續準備印製新格式事宜。

(中時 )