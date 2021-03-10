民進黨立委王定宇近日爆出桃色風波，遭《鏡週刊》拍到與同黨發言人顏若芳在一處大樓多次同進出，對此兩人回應表示僅為分租，但外界質疑與批評聲浪仍多。現在又有網友翻出日前王定宇上政論節目時，評論發生婚變問題的藝人福原愛，曾表示有照片最傷，如今自己卻同樣爆出緋聞問題，網友直酸諷刺。

王定宇4日曾在政論節目《突發琪想》中提到，「福原愛跟她先生兩位、過去大家羨慕的這一對，可是當你婚姻內部的事情，「有媒體、有相片，大家評論來評論去的時候，這個時候對婚姻最傷」，沒有一對婚姻能夠承受這樣的，所以我覺得他們兩個如果還在乎彼此，其實就降溫下來！」

福原愛與江宏傑婚變，福原愛甚至下定決心再也不願回台灣。（圖／江宏傑臉書）

王定宇在節目上誠心對福原愛夫婦提出建議，但在錄完節目的當晚，王定宇就夜宿顏若芳住處，更被周刊拍下照片，「有照片最傷」這句話立即反應在王定宇自己的身上。

就有網友翻出該段政論節目片段，直酸「真是諷刺」、「嘴巴很會說，最後還是管不住自己的小頭」、「反正顏色對了都沒有錯啦」、「綠色是原諒的顏色」、「幫老婆的頭頂加值台灣價值，委員很會喔」、「原來是過來人經驗，佩服佩服」。

(中時新聞網)