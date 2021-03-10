【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】一年一度的西洋情人節才剛過完沒多久，馬上就又要迎來白色情人節，不論是單身、曖昧、熱戀期還是老夫老妻，都各有不同的煩腦，觀察各大網路社群平台與討論區，每到節日將至，便會掀起一波討論度，從求助網友該如何送禮、告白方式請益，或者是約會地點、妝容、穿搭的討論以及分享文等，利用網路的力量解決自己的問題、分享自身的經驗，似乎已成為現代人常見的方法。

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》觀測2020年至今的多個西洋情人節與七夕情人節的網路討論聲量，收集情人節期間網友們對於情人節的各式煩惱，並帶你一窺究竟情人節送禮聲量排行榜上有誰！

在廣蒐各大討論區、社群平台後，我們發現最多人煩惱的便是「送禮」的問題，從熱詞的討論焦點中可見，巧克力、浪漫等字詞頻繁出現，不論是誰都希望自己與另一半的情人節能甜蜜度過，而在情人節送出巧克力更是種浪漫的體現。另外因為新冠疫情影響，有不少網友表示擔心、抱怨因疫情無法與另一半相聚，或是禮物無法準時送達等問題。

而趁著情人節這樣的良辰吉日，不少網友也提出「告白」的困擾，和對方友達以上、戀人未滿，想把握機會對心上人訴說情意，卻又猶豫該丟直球還是欲擒故縱等文章，都常見於討論區感情版上。

至於「約會地點」的選擇以及「如何打扮」也是大家的討論重點，就有不少網友詢問大家推薦的餐廳、飯店，想著要與對方一同慶祝，享受情人節大餐並共度兩人世界。還有多篇分享約會穿搭、妝容的文章，和詢問網友搭配建議，最重要的便是想在情人節這天讓對方留下一個美好的深刻印象。

最多網友想破頭的議題，禮物到底該如何抉擇呢？觀察網路上大家討論到的禮物品項並進行統計，發現第一名依然是萬年不敗的選擇「巧克力」，尤其在情人節這天送出的巧克力別具意義，甚至有不少網友分享自己是如何親自手作巧克力送給對方，先不論口味，光是滿滿的心意就已經足夠感動人！

接著第二名則是「美妝保養用品」，尤其是唇膏、香水、保養品等，都是熱門選手。而若要論浪漫，自然也少不了「花」這個選擇，無論是鮮花束、永生花、乾燥花等都受到網友們的喜愛，而另外如「鞋包類」、「配飾」、「3c產品」討論度也都不容小覷。

(中時新聞網)