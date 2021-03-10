台中市政府勞工局為照顧廣大移工朋友，並協助快速融入在台生活辦理中文課程，首梯開辦越南、菲律賓及印尼移工中文班。其中越南、菲律賓移工中文班將於3月20日起開課，印尼移工中文班則自3月21日起開課，即日起開始報名，歡迎移工踴躍參加，同時也呼籲雇主鼓勵移工參與課程。

勞工局代理局長羅群穆說，據勞動部今年1月公告的「109年移工管理及運用調查統計」結果，雇主在管理及運用移工時，無論是產業類或家庭類雇主，雇用移工困擾原因均以「語言溝通困難」所占比例最高，分別為82.3％及71.9％。

勞工局連續5年開辦免費中文課程，課程以貼近生活化的主題，並搭配對話演練等活潑及生動化的教學方式，讓移工能用中文進行簡單對話，工作更加穩定，促進勞資關係和諧，也讓移工工作、生活、旅遊更加便利。

勞工局去年共辦理10場次移工中文班，共有255位學員參訓。來自越南的阮先生表示，透過簡單有趣的課程讓中文變好了，除可增進與同事之間的溝通，讓工作效率變好外，也能交到更多台灣的好朋友，連出門買東西都更方便了。他說，很希望能有更多的中文課程名額，可讓他們在台中工作的同事一起參與。

勞工局指出，因應台中市雇主及移工需求，今年將持續開辦移工中文班，第一梯次將開辦3班，其中越南、菲律賓中文班，在3月20日開課，上課時間為每週六上午11時至下午4時，印尼中文班在3月21日開課，上課時間為每週日上午11時至下午4時。

上課地點都在台中市東協廣場12樓福爾摩沙雲創基地，為期2個月，即日起開放報名至各班別開課日前2日或額滿截止。相關課程及報名資訊可電洽04-22255641陳小姐，或至台灣勞工大聯盟總工會官網( https：／／www.tflu.org.tw／ )查詢。

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