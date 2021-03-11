美國《國防新聞》（Defense News）9日報導，美國陸軍射程超過1000英里（約1600公里），且未來可能被部署於太平洋，用於對付中國大陸的「戰略長程加農砲」（SLRC）計畫，為等待相關技術可行性評估，目前已暫時遭到擱置。

美國陸軍未來司令部「長程精確火力跨領域小組」（AMD-CFT）主管拉費蒂准將表示，由於美國國家科學院（NAS）的技術成熟度報告尚未完成，依照2020財年國防授權法案（NDAA）規定，「戰略長程加農砲」計畫的許多項目被迫中斷，將無法如期於2023年進行原型火砲的實際展示。

不過拉費蒂強調，團隊成員將繼續盡其所能，在規定許可下進行作業。且部分與工業界夥伴的合作，包括砲彈和載台的研發作業，因為已經支付款項，所以將繼續進行，預計2023年時仍能驗證該火砲的某些功能。

2020財年國防授權法案規定，須先由美國國家科學院完成必要技術、材料、製造能力等，與「戰略長程加農砲」息息相關的成熟度評估，確保該計畫是一個可期待的未來戰力，而非又一個深不見底的錢坑。不過拉費蒂自己也承認，「戰略長程加農砲」僅是美國陸軍首要的科學與技術驗證計畫，不一定會真的轉化為能夠投入戰場的武器。

長程精確火力是美國陸軍現代化的八大方向之一，其中「戰略長程加農砲」被期望以現役火砲數十倍的射程，不僅能在歐陸嚇阻俄羅斯，更要機動部署在太平洋島嶼上，讓美國陸軍能夠直接打擊位於中國大陸的目標。不過該計畫被認為不確定性過高，因為超長射程不僅考驗現有技術，美國陸軍也缺乏運用此射程武器的戰術與經驗。

(中時新聞網)