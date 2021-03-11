民進黨立委王定宇爆與同黨發言人顏若芳同居，雙方雖澄清是房東與房客關係，但爭議仍持續延燒。此外，查閱監察院財產申報資料，王定宇5日的資料有多項資料，和去年3月公布的數字一模一樣。

根據廉政專刊資料顯示，王定宇今年及去年3月的財產資料，分別在2019年11月1日、2020年11月1日申報，剛好相差1年。對照兩次資料發現，包括台南市仁德區的3筆土地、2筆建物、2輛汽車、有價證券（股票）共193萬4070元、8筆保險，以及34個帳戶的存款金額，兩次申報資料完全一模一樣。

王定宇2019年財產申報資料。（圖／摘自監察院政專刊）

王定宇2020年財產申報資料，存款（左）、有價證券（右上）數字與2019年一模一樣，債務（右下）則少了200多萬元。（圖／摘自監察院政專刊）

王定宇申報財產資料中，有變化的則是債務部分，2020年夫妻兩人共有638萬8039元債務；2021年則有423萬9137元債務。其中王定宇的部分，少了200多萬元，妻子李淑吟的股票融資189萬元則未變動。

《鏡週刊》分析，以立委月薪19萬6320元、1.5個月年終獎金換算下來，王定宇可領265萬320元，加上去年1月大選，依法每票有30元補助款，王定宇拿下11萬6174票，則可領348萬5220元。

對於王定宇兩年財產申報資料幾乎一模一樣，國民黨立委吳斯懷直言，這絕對有問題，難道一整年存款都不進不出？也沒有利息收入嗎？另一名不願具名的立委則向週刊透露，不可能連兩次存款數字一模一樣，認為監察院應該查清是王定宇填錯，或有其他原因。

(中時新聞網)