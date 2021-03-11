中國駐英國大使館官網消息，使館發言人11日致函英國廣播公司（BBC），批駁其廣播四台有關中國的報導不實，指出BBC廣播四台3月9日播出題為《假資訊之龍》報導，就網路資訊、抗疫、外交等對中國進行無端指責。報導播出前，中國駐英國使館發言人已就報導預設內容致函節目組表達強烈不滿，並就相關問題闡明中方立場，敦促其摒棄偏見，改正錯誤，客觀、公正、全面報導中國。

使館發言人信函主要內容如下：

第一，關於病毒溯源。新冠病毒溯源是一個複雜的科學問題，應由全球科學家合作開展有關工作。中方始終本著開放、透明態度，同世衛組織就全球病毒溯源保持密切溝通合作，為世衛專家來華提供了大力支持協助。不少線索、報導和研究表明，病毒和疫情早在2019年下半年就已在世界多地多點出現。關於德特里克堡，在2019年6、7月分，美國媒體包括社交媒體上有大量報導。世衛組織應根據事實和職責對其他國家和地區進行類似的考察。

發言人說，中方立場非常清楚，沒有任何意圖去誤導人們的判斷。希望有關各方像中方一樣，在溯源問題上採取積極、科學和合作的態度，邀請世衛組織專家開展溯源研究，為國際抗疫合作和構建人類衛生健康共同體承擔應盡的責任和義務。

使館指出，第二，關於推特封鎖「中國」帳號。自2019年6月以來，香港反對派和一些激進勢力藉和平遊行集會之名，進行各種非法、暴力活動。對比鮮明的是，相較於對反對派遊行示威的大書特書，一些西方媒體關於暴力的報導卻輕描淡寫，甚至無視。一些社交平台充斥著大量針對中國的惡毒謊言、謠言。需要有人發出真實、客觀、公正的聲音，社交媒體上的普通人有權表達他們的觀點和看法。希望媒體及推特等社交平台秉持客觀公正原則，摒棄雙重標準，加強甄別，正確判斷什麼是真正的虛假資訊、什麼是謠言謊言、什麼是事實真相。

發言人強調，第三，關於「位元組跳動」公司。中國政府一貫鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則、依法依規開展對外經濟合作。中方反對的是將經貿問題政治化，濫用國家力量、泛化國家安全概念，無端打壓外國企業。個別國家在拿不出任何證據的情況下對中國企業做「有罪推定」並發出威脅，違反了世貿組織開放、透明、非歧視原則，不利於其本國民眾和企業利益。

使館表示，第四，關於互聯網安全。中國積極推動網路空間互聯互通，宣導完善全球互聯網治理體系。西方媒體圍繞互聯網管理的基礎性問題不斷指責中國。事實上，中國並非想要與西方對抗，而只是在恪守國家安全的底線。面對網路霸權，我們在共用互聯網成果時，注意維護中國的網路安全，無可厚非。

發言人稱，第五，關於「戰狼」外交。我願強調：同世界任何其他國家一樣，中國外交的首要職責是捍衛自己國家的主權、安全、發展利益，捍衛自己國家的尊嚴。中國從來就是禮儀之邦，以和為貴，從來沒有主動挑釁別人，也沒有跑到別人家門口更沒有到別人家裡去挑事。現在恰恰是別人對我們的家務事橫加干涉，還喋喋不休地對我們進行辱罵抹黑，我們無路可退，不得不奮起自衛，堅定捍衛國家利益和尊嚴，這和一味示強完全是兩碼事。

(中時 )