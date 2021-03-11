POCO品牌致力提供用戶真正需要的產品設計，於1月21日首度以獨立品牌之姿在台首發POCO M3，吸引不少熱愛展現自我的年輕消費者入手，創下POCO M3開賣2分鐘銷售破千台的成績，POCO品牌更在旗下僅一款手機且銷售僅10天（自1月22日至31日），挺進2021年1月份台灣市場十大手機品牌，打下亮眼成績。為感謝用戶支持，自3月11日至3月13日止，POCO M3釋出降價優惠，有興趣的朋友不要錯過。

POCO以「只有你需要，沒有不必要」的品牌理念，持續以創新技術，為用戶提供真正需要的產品設計，以獨立品牌角色在台首推POCO M3，搭載中階旗艦級Qualcomm Snapdragon 662行動平台，配備4800萬像素 AI三鏡頭相機及6,000mAh電池，以入門級價格直逼中階規格，首度開賣即創下2分鐘銷售破千台、全系列逾20分鐘全數售罄等成績，隨後POCO更進一步搶進潮流領域，攜手時尚選貨電商MiTCH，邀請年輕消費者以潮流機搭配潮牌服，把玩跨界混搭走出自我風格。POCO以獨特的品牌理念與超越期待的性能規格，為POCO M3開賣打下基礎，於1月22日上市短短10天內即挺進2021年1月份台灣市場十大手機品牌，寫下出色成績。

為感謝用戶的支持，同時邀請更多用戶加入POCO的行列，共同展現自信、獨特的自我風格，POCO品牌推出限時限量感恩回饋，自3月11日至3月13日止，POCO M3（4GB+128GB）直降新台幣$500元，優惠價新台幣$4,199元，POCO M3（4GB+64GB）直降新台幣$200元，優惠價新台幣$3,799元；於PChome24h購物POCO旗艦館限時限量感恩開賣！

(科技)