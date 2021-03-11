《華爾街日報》日前刊載出評論，指稱稀土危機並不如大多數人所想的那樣不樂觀；光靠市場本身的調整力量，就能解決中國大陸的壟斷問題。但美國退役空軍上校，也是聯邦眾議院軍事委員會顧問的葛林(Jeffery A. Green)卻投書「Defence News」並駁斥，《華爾街日報》的報導嚴重忽略北京切斷供應鏈的能力；對於稀土生產狀況、美國滿足國防需求的能力，以及對環境的破壞力，《華爾街日報》都存在著錯誤論述，並低估稀土對國家安全的影響。

葛林認為，認為光靠市場這支看不見的手，便能解決大陸壟斷稀土的問題，無疑掩蓋北京切斷供應鏈的能力，也是對大陸現在與未來稀土生產的一種誤導。認為美國在禁運下仍能滿足國防需求，更是不恰當的論述。對於稀土開採過程的環境破壞，《華爾街日報》的觀點近乎膝反射。甚至，《華爾街日報》也忽略整個市場驅動與國家安全的連結。

葛林表示，過去十年以來，類似這類的反面論述，反而抑制稀土供應鏈的完整發展，並驚嚇、困擾政府與市場投資人的前進腳步。

第一，《華爾街日報》認為，中國大陸稀土佔全球總產量的數字正逐漸下滑；但葛林認為這樣論點不但誤導也不明智的。事實上，大陸只有稀土氧化物生產的主導地位小幅度下滑；卻忽略北京在產業鏈下游的能力，才是決定商品能否進入市場的關鍵。例如稀土金屬、合金與磁石，這些北京不但強勢主導，甚至近乎壟斷。產業鏈存在這樣的落差，使美國暴露在各式國家安全風險之下。

第二，《華爾街日報》主張，即使處於禁運中，五角大廈仍能滿足對稀土的需求；葛林卻認為，這樣的論點不正確而又危險。事實上，美國國防體系倚賴的稀土資源，在中國大陸以外的地區不是難以獲得，就是供應短缺。正如同拜登政府的國家安全戰略指南所說的，保障供應鏈目的在於改善美國安全與經濟。

第三，主張國內稀土開採對美國當地環境造成破壞，葛林認為這根本劃錯重點。美國擁有全球最嚴密規範與環境友善的稀土開採法規，隨著國內市場的擴張，可不斷的複製到每一個開採點。相較之下，真正的環境悲劇是世人忽略大陸開採過程對環境有意的破壞。

第四，倚靠自由市場來解決稀土供應鏈的問題，過去就已試過且以失敗告終。《華爾街日報》的建議，建立在大陸會遵守自由、公平的市場貿易規則的前提上。但誠如世界貿易組織所控訴的，北京會擴大市場的不公平競爭，以塑造有利於自己的態勢。因此，倚賴自由市場調控恐無法減低大陸在現有供應鏈上的據點。

當然，《華爾街日報》的觀點並非一無是處；葛林分析，未來想要維持獨立性，科技創新的確是重要元素。特別是低價分離稀土氧化物的技術，或是需要政府投資與支持的磁鐵技術。具體而言，《國防生產法》針對下一代快速溶劑萃取分離的投資，讓美國在與中國大陸競爭時，確保長期競爭力與科技創新。

幸運的是，美國政府已認知到投資的重要性。拜登近日簽署行政命令，明確設下關於大流行期間關鍵需求物資的臨界門檻，如半導體、藥品的部分成分、稀土等。該命令要求展開100天的獨立審查，評估如何重新調整現有關鍵供應鏈，以因應我們今日面臨的威脅。

此外，聯邦眾議院軍事委員會也宣布，成立由兩黨組成的委員會並調查關鍵供應鏈，以更完整的理解哪些項目為關鍵軍事物資，並提供如何降低風險的建議。

葛林建議，政府與國會應重視產業鏈的重建，特別是與美國安全有關的技術與材料。即使是亞當斯密，也承認自由市場的規則並不適用於國家安全，國會議員與執政者更不能完全自由市場法則牽著走。否則，會忽略比美國更大、更強的「看不見的手」。

特別是，中國大陸想創造自身在全球經濟的優勢，更不會輕易向市場力量屈服，美國因此需要採取明確戰略來維護利益。

(中時新聞網)