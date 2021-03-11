屏東縣政府積極拓展鳳梨外銷顯見成效！縣長潘孟安11日出席萬巒鄉藍天農業生產合作社鳳梨出口韓國封櫃儀式。縣長潘孟安表示，今年首次以40呎貨櫃、計約12噸出口韓國，供貨至韓國釜山超市鋪貨，相信今年屏東鳳梨外銷韓國量將會大幅提升。

潘孟安指出，在疫情及中國大陸宣布禁止進口台灣鳳梨雙重衝擊下，屏東縣政府及在地農民及農民團體等積極拓展海外訂單，今年迄今屏東鳳梨外銷已有3,946公噸，出口值達1億元。韓國雖然進口鳳梨以菲律賓為大宗，但在縣府積極拓展下，屏東鳳梨出口韓國的銷量較往年呈現倍數成長，且韓國訂單更是日漸增加。

潘孟安表示，中國禁止進口鳳梨雖造成屏東3萬噸鳳梨的影響，但縣府透過分流方式，將貨出口至其他如日本、新加坡等國家，並擴大內需市場，為此呼籲農民不需恐慌、不要搶採收，切勿削價競爭，而市場消費端不要搶購，盛產期再加購，藉由分流分購讓市場穩定，也期許透過這次讓鳳梨產業深耕，作為未來明年新契機。

屏東縣政府外銷通路布局全球，這次不僅以40呎貨櫃、計12噸的鳳梨出口至韓國釜山當地超市鋪貨，下午更將再次出櫃至日本，而日本網購公司更已訂購兩櫃40呎貨櫃的鳳梨，訂單持續增加，縣府後續也將外銷鳳梨至加拿大、澳洲等市場，拓展國際新通路。

(工商 )