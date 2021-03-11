雲林縣警局查獲毒品分裝場，起出大量毒咖啡包與各式毒品。（雲林縣警局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣警局刑警大隊接獲情資，以陳姓男子為首的集團涉嫌販賣毒咖啡包，經檢警跟監蒐證，9日在雲林縣東勢鄉1處鐵皮屋查獲陳嫌等5人，起出約10公斤的毒咖啡包成品、原料與各式毒品，11日依毒品罪嫌送辦。

此案由雲林地檢署檢察官吳淑娟指揮偵辦，雲林縣警局刑警大隊會同憲兵指揮部雲林憲兵隊、台西警分局東勢分駐所人員持搜索票，在雲林縣東勢鄉東勢東路1處鐵皮屋查獲陳姓犯嫌等5人。

辦案人員並起出海洛因2包毛重1.79公克、安非他命1包毛重1.72公克、毒咖啡包140包毛重578公克、疑似卡西酮類混合型毒品粉末21包毛重8248.92公克、疑似毒品成分不明粉末3包毛重1225公克。

辦案人員指出，陳姓5犯嫌租用鐵皮屋做為毒品分裝工廠，購買毒品原料與專業用熱熔封口機，從進料、混調、裝袋及封口「一條龍」作業，並混入哈密瓜等水果口味果汁粉後分裝販售，每包500元。

辦案人員表示，現場查獲的毒品量，約可分裝成2000包以上的毒咖啡包，提供超過2000人吸食，市價超過百萬元。警方將持續溯源偵辦，防堵再有毒咖啡包流入市面，全案依毒品危害防制條例罪嫌，將5人移送雲林地檢署偵辦。

雲林縣長張麗善11日特地到縣警局表揚有功人員，表示辦案人員鍥而不捨的追緝，成功查獲毒咖啡包分裝場，讓這批毒品無法流入市面毒害青少年，希望警方持續努力，打造青少年健康、安全的成長環境。

(中時 )