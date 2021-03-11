屏東鳳梨今年首外銷韓國，以40呎貨櫃供貨至韓國釜山超市鋪貨，11日舉行封櫃儀式，未來希望繼續推廣到韓國全國。（潘建志攝）

屏東鳳梨是全台最早生產，3月下旬將進入盛產期，11日屏東鳳梨首次以40呎貨櫃出口至韓國，預計供貨至釜山當地超市鋪貨。縣長潘孟安在封櫃儀式表示，會協助農民做到市場分流，呼籲農民不要搶收，消費者也不要搶購，穩定市場。

這次外銷韓國訂單由屏東縣農產合作社聯合社促成，與藍天農業生產合作社及順大益貿易公司合作，以40呎貨櫃共12噸鳳梨出口至韓國。11日封櫃儀式上潘孟安說，今年鳳梨出口韓國的銷量較往年呈現倍數成長，韓國訂單也愈來愈增加。

他說，疫情加上大陸禁止台灣鳳梨進口，屏東共有3萬噸鳳梨受影響，縣府協助農民透過分流方式外銷到韓國、日本、新加坡等其他國家，減少衝擊，今年屏東鳳梨已外銷3946噸，出口值達1億元。

扶林交易韓國駐台代表沈銀河表示，韓國進口鳳梨多以菲律賓為主，韓國人對鳳梨普遍的印象就是酸，台灣鳳梨很甜，希望改變韓國人印象，也提高台灣鳳梨在韓國的知名度，這次首櫃直航釜山，希望未來繼續推廣到韓國全國。

藍天合作社業務副理潘琮詠表示，2月底得知大陸暫停進口台灣鳳梨時相當憂心，所幸縣府協助開拓其他外銷通路，是危機也是轉機，讓更多國家了解台灣鳳梨的好。農民現在也越來越有信心，只要顧好品質就不怕沒人要。

(中時 )