李姓女子去年2月從香港回台居家隔離期間，提前一天擅自外出到佛堂禮佛，經桃園市衛生局裁罰7萬元，她不滿提行政訴訟主張誤認解除日期，且禮佛都有戴口罩，但桃園地院法官調查發現，李女與家人開車到新北和10多名親友聚集佛堂，有擴散疫情風險，駁回李女之訴，全案可上訴。

李姓女子去年2月9日從香港入境，依規定要居家檢疫14天到2月24日，她卻於23日早上8點出門，和家人同車到新北市中和一處佛堂禮佛，直到下午3點才返家，遭桃園市衛生局以違反傳染病防治法裁罰7萬元，李不服提訴願經衛福部駁回，向桃園地院提出行政訴訟。

李女認為衛福部公告不清，導致許多人都誤算，自己也以為22日即期滿才出門，強調公告應寫明「入境日『翌日』起算」，也認為自己全程都有戴口罩，事後也證明未釀擴大感染，主張撤除或減輕罰鍰。桃市府則強調，居家檢疫通知書明白註記解除時間是2月24日，裁處有理。

法官發現，李女一家五口同車50分鐘抵達禮佛地點，場域內也有10餘位親友在同一個空間，還跨轄到新北市去，增加疫情蔓延風險，且依衛福部公告，居家檢疫是以日計算，依行政程序法規定，入境日不計算在14日內，認定開罰7萬有理，駁回李女之訴。

(中時 )