俗話說十年修得同船渡，百年修得共枕眠，感情從來沒有道理可言，需要的是彼此的包容和磨合，搜狐網命理專欄就點名，3生肖一生桃花不斷，情場得意、不缺愛。

生肖羊：

生肖屬羊的人個性溫和、待人真誠，因此在社交場合裡十分受到歡迎，貴人自然不少，尤其是在情場上，屬羊的人一生桃花不斷，不缺人愛也不缺人追，很容易找到生命中的真愛，收穫幸福美滿的人生。

生肖雞：

生肖屬雞的人形象好、氣質佳，是12生肖中的顏值擔當，加上屬雞的人很懂時尚潮流，對於穿著打扮有一套獨特的見解，無論出現在任何場合，都能讓人驚豔，因此屬雞的人容易受到異性關注，加上他們嘴甜、能言善道，在異性眼中可說是魅力四射。

生肖兔：

生肖屬兔的人聰明伶俐、嘴巴甜，加上辦事俐落，在社交場合中很容易受到眾人關注，很會察言觀色的他們，懂得投其所好，尤其在異性面前更擅長發揮自己的優勢，將最好的一面展示出來，吸引不少異性追求。

(中時新聞網)