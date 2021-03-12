系統集成大廠漢唐(2404)前2月營收年減22.84%，主因美光台中廠案認列告一段落的業績空窗期，展望3月起營收可望逐步回溫；因去年基期高，法人預估公司今年業績相比去年大致持平，若成功拿下台積電(2330)美國建廠訂單，將增加明年起營收動能。

去年受惠美光台中廠擴產，公司2020年業績達高峰；漢唐去年營收358.36億元，年增49.81%；前3季EPS達16.52元，創同期新高，法人預期，去年漢唐EPS有望挑戰20元，創年度新高；依過往配發率至少逾9成估算，目前隱含殖利率達7%以上。

漢唐今年2月營收11.72億元，月減46.46%、年減51.43%，前2月營收33.62億元，年減22.84%，主因美光台中廠案認列告一段落，台積電擴廠案開始施工但還未開始認列營收的空窗期所致，法人預估3月、第2季開始營收動能逐步回溫。

展望今年，漢唐今年可望有台積電擴廠案認列營收，但因去年基期高，法人預估公司今年營收大致持穩於去年。台積電將赴美國設廠，漢唐已於美國設立子公司，有機會在下半年接獲美國廠訂單、明年開始認列營收，提供長線營運動能。法人指出，台積電赴美國設廠，預計下半年開始動工，漢唐預計今年底進駐，預計美國廠訂單明年開始認列營收，法人預估，此筆台積電美國廠訂單金額達數百億元，將可提供漢唐長線營運動能。

漢唐為提供高科技產業建廠之系統集成服務公司，主要業務包括技術顧問服務、高科技整廠集成專案及電腦、控制、無塵室、機電、電信系統等業務。目前漢唐最大客戶為台積電。台積電12吋廠有80%無塵室由漢唐承包，可說是台積電擴大資本支出受益最大的無塵室廠商。

(時報資訊)