封測廠力成(6239)董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利5元，為近9年高點，盈餘配發率約58.14％。以今（12）日收盤價100.5元計算，現金殖利率約4.98％。公司將於5月31日召開股東常會。

力成董事會通過2020年財報，合併營收761.81億元、年增達14.51％，創歷史新高。毛利率19.73％、營益率14.07％，優於前年19.06％、13.1％。歸屬母公司稅後淨利66.62億元、年增14.11％，創歷史次高，每股盈餘（EPS）8.6元，亦創近10年高點。

力成2021年前2月合併營收119.2億元、年減2.55％，仍創同期次高。執行長謝永達預期，首季營收估較去年第四季微降，但可望自3月起回升。投顧法人指出，力成今年春節當月營收月減幅低於往年平均，預估首季營收季減2％、年減1％，每股盈餘可望持穩2元。

謝永達指出，首季邏輯業務訂單需求續強，仍面臨產能短缺問題，預期上半年成長仍相當強勁，記憶體業務需求將自3月起回升，上半年車用貢獻亦可望顯著回升。在邏輯業務動能續旺、記憶體業務持穩下，今年展望仍正向，預期營運可望維持成長。

(時報資訊)