愛情從來沒有道理可言，每個人面對感情的表現都不一樣，有些人熱情如火，就怕另一半感受不到自己滿腔的愛意，有些人傲嬌怕羞，越愛你就越是不理你。

巨蟹座：

巨蟹座性格內向，不擅長表達，心事總是藏在心裡，面對感情，巨蟹座又顯得害羞膽怯，越是喜歡一個人，表現得越是冷淡，表面上說話輕描淡寫，但其實內心激動到不行，是典型的悶葫蘆，有時候讓人摸不透。

雙子座：

雙子座做事不按牌理出牌，常常讓人捉摸不清，甚至特別情緒化，旁人無法辨別他們究竟是真心還是假意，面對感情，雙子座擅長偽裝自己的情緒，在喜歡的人面前，越是愛你，就越是不理你，讓人飽受折磨。

獅子座：

獅子座骨子裡十分高傲，與生俱來的自信心，讓他們總有一股優越感，顯得高高在上，而心高氣傲的他們在挑選戀愛對象時，標準也很高，加上自尊心特別強，所以即便是在喜歡的人面前，獅子座也很愛面子，不肯放低姿態。

摩羯座：

摩羯座個性內向，不擅長表達，面對感情也十分內斂，喜怒哀樂不會輕易顯露出來，對人總是一副愛理不理的樣子，縱使對另一半的感情再深，也會高冷的假裝不在意。

(中時新聞網)