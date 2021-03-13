國道行車速度快，事故死亡傷害也較一般道路嚴重，根據交通部高速公路局統計，2020年國道發生人員死亡事故有46件、造成52人死亡，其中有18件為未繫安全帶致死事故、造成22人死亡，佔全年死亡事故件數及死亡人數4成左右。高公局指出，，行駛國道未繫安全帶，發生事故之致死率，是繫安全帶的3.6倍。

今年1月12日國道1號北上168.5公里處，1名自小客車駕駛因超車不當自撞護欄，後座1名乘客因未繫安全帶，被拋出車外致死；反之，去年7月14日國道1號134.8公里處，1名自小客車駕駛分心自撞聯結車翻覆，但因繫妥安全帶而僅受輕傷。

高公局表示，經研究顯示，行駛國道未繫安全帶發生事故致死率，是繫安全帶的3.6倍，呼籲民眾培養良好習慣，不論駕駛或前後座乘客，上車應立即正確繫上安全帶，未繫安全帶可罰3000元至6000元。

高公局也發現，自撞事故（翻車、撞路樹、撞護欄及衝出路外）排行死亡車禍第2名，統計去年發生15件、造成18人死亡，且多數發生在深夜至清晨時段。

造成自撞事故的原因，主要為超速失控及未注意車前狀態造成，且致死原因也多為未繫安全帶拋飛車外。高公局提醒，用路人除避免疲勞駕駛，也不要因夜間車流量少就超速或任意變換車道。

(中時 )