民進黨立委王定宇9日被爆與民進黨發言人顏若芳同居後，至今已神隱5天，連上政論節目都是以視訊的方式，外界關注他要躲到何時，才肯出來面對媒體和大眾。對此，國民黨台北市議員王鴻薇認為，風波演變至今，王定宇妻子李淑吟一直沒有講話，現在有可能是王定宇在說服妻子，一起出席記者會面對。

王鴻薇昨（12日）在政論節目《平論無雙》上表示，王定宇若認為自身沒有錯，可大方開記者會，或提告爆料周刊以示清白，但王定宇至今仍未親公開露面解釋，就是清楚知道自己犯了什麼錯，但不能承認。

對於王定宇是否會出面說明婚外情疑雲，王鴻薇直言，事情演變至今，李淑吟一直沉默沒有任何表示，反而是岳母跳出來稱相信王定宇的清白，但王定宇也不可能一直躲媒體到底，總有一天還是要出面回應緋聞；她認為，現在王定宇有可能正在說服李淑吟一起出席，「我真的覺得每次政治人物的太太，當妳先生發生這些事情時，妳就要跑出來說，我支持他，我相信他，老實講，我都覺得很為難她們」。

王鴻薇舉出2位民進黨男性政治人物外遇後的政治生涯為例，如台北市議員王世堅第一次被抓包時沒有承認，還反駁是「選民服務」，但後來再拍到照片時，外界發現王外遇對象竟還是同一人，那時輿論風向一變，認為王世堅「情比金堅」，對王的負面評價也隨之下降。

王鴻薇再指出，綠委羅致政2017年遭週刊爆料與助理上摩鐵，甚至還拍到照片，羅致政先是矢口否認，但隨後出面致歉，並表示已和家人說明始末，也得到信任諒解，之後也和老婆一同出席公開活動，破除離婚的謠言。

(中時新聞網)