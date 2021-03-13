國民黨主席將於7月改選，組發會今天提醒黨員，依規定須繳清4年的黨費才具投票權，因此黨員要繳期2018年至2021年的黨費，才能參與黨職選舉的投票。至於黨主席選舉時程，組發會規畫5月公告後，5月下旬就開放領表、登記等啟動選舉作業。

組發會主委李哲華表示，依據黨章規定，黨主席選舉要在全代會舉行前3個月進行公告，目前將於9月4日召開全代會，因此，要在6月4日前啟動選舉程序，也就是要在6月4日前進行公告，為了避免黨主席選舉與公投投票混淆，目前黨主席選舉時間可能落在7月24日或25日。

李哲華說，去年全代會已經刪除黨職候選人須經黨員連署規定，但因疫情恐影響海外郵務時間，因此，時間要多抓一點，未來相關辦法須先經中常會通過後，才會對外公告、開放有意參選者領表、登記，完成資格審查後，再印製選票。

因應即將到來的黨主席及黨代表選舉，組發會今天特別提醒，黨員須繳期2018年至2021年、共4年的黨費，才具有投票權，依據新修訂的黨員繳納黨費辦法，今年黨費調整為300元，過去三年每年要繳交200元。

國民黨表示，黨主席及黨代表投票權為黨員重要權益，呼籲黨員們於期限內儘快繳納或補齊黨費，行使黨員應有的權利，屆時踴躍投票，共同選出能引領國民黨永續發展的黨主席與黨代表。

(中時 )