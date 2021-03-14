珍愛藻礁公投連署份數上看70萬，昨已陸續將歸檔文件裝箱，送至荒野保護協會台北總會保管，準備在18日送至中選會，豈料這時間點，公投領銜人潘忠政自爆臉書帳號遭停權，質疑是被有心人士惡意檢舉，幸好這些功能影響不大，仍然能在日後持續規廣護藻礁運動。

今（14）日凌晨時分，潘在臉書上貼出一張截圖，揭露他的帳號被列為「已限制帳號」，30天內不能直播、登廣告。潘說，過去從來未有類似紀錄，使他懷疑自己是被網軍惡意檢舉，才有如此後果。

臉書帳號受到多項限制，潘忠政不解。（圖／摘自潘忠政臉書）

潘指出，被限制一事其實早有先例，1月23日藻礁自由日時，他將新聞片段與學者陳昭倫講解的部分錄下，制作成影片想推播給大眾，卻連續有4則貼文都未能通過審核，讓他相當苦惱，不解是何處出了問題。

潘認為，他平時未將臉書當作重要社群管道，即使限制直播、登廣告也無傷大雅，直播能請公投小組協助，短期間也無刊登廣告的需求，因此對他影響不大，只是不知臉書審核機制到底如何運作，是哪些行為和文章使他被停權，未來將考慮向臉書申訴，了解被限制的原委。

不少網友指出，是遭1450網軍惡意檢舉，最終恐遭移除、禁用臉書，直呼「這太誇張啦了」「好爛喔」「這是藻礁公投一定成功的警示」。另有人建議，可以跟臉書申訴，或申請藍勾勾認證。

(中時新聞網)