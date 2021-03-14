洛杉磯天使隊的日籍「二刀流」球員大谷翔平今（14）日再度先發，狀況似乎沒有比上一場理想，投2.1局被擊出6支安打、包括1支陽春全壘打，送出4次三振、1次四壞球，失掉5分都是自責分，終場芝加哥白襪隊以6比5勝天使隊；大谷吞下敗投，戰績0勝1敗、自責分率13.50。

大谷翔平1局下面對首位打者雖被擊出二壘安打，但他沉著應戰，最快球速飆到99哩(約159公里)，指叉球也相當犀利，投出2次三振，化解失分危機。

關鍵是在2局下，大谷翔平先被白襪隊羅伯特（Luis Robert）擊出全壘打，接著再被擊出3支安打，加1次四壞球，白襪隊追成2比2平手。由於投球數過多，按春訓特殊規定，天使隊換上瑞德（Jake Reed）接力，結果再丟3分，但要記在大谷的成績單上，他總共丟掉5分。

3局下大谷翔平續投，一開始又被羅伯特擊出二壘安打，接著製造2人出局，包括1次三振，然後天使隊更換投手，大谷退場休息。

賽後大谷翔平透過翻譯表示：「整體來說覺得還不錯。有些變化球會飄高，對方打者掌握得不錯，像羅伯特在2局下揮出陽春全壘打，3局下又揮出二壘打，其他我覺得還好。」今天大谷的指叉球很犀利，其他球路卻易失投，他分析是因要搶好球數所致。

天使隊總教練麥登（Joe Maddon）則認為，大谷春訓調整狀況比其餘投手慢是事實，但他並不擔心，大概只落後15球（用球數）左右。今天大谷投了58球，未來還有2次登板機會。

(中時 )