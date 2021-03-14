台中市南屯一家夜店人數總量為306人，湧入超量消費者，遭警方開罰2到10萬元。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方實施第二波擴大臨檢掃蕩，夜店容留人數超量遭開罰。（民眾提供／盧金足台中傳真）

為看歌手蛋堡夜店人潮爆棚 中市警開罰

防疫期間避免群聚，但台中市南屯區一家知名夜店14日凌晨卻出現長長人龍，路過的民眾以為是限量商品搶購，看到燈光閃爍，原來是民眾要擠進夜店，大批粉絲從網路獲悉饒舌歌手「蛋堡」到場開唱，午夜馬路出現人山人海奇觀，警方實施第二波擴大臨檢掃蕩，除在在現場尋獲1名協尋人口，夜店人數總量為306人，現場湧近千人，違規開罰2到10萬元。

為一睹「蛋堡」演唱，有的粉絲在夜店場外排隊3小時還無法進場，因為業者事先在IG網路宣傳，很多民眾湧進夜店，為防範夜店成防疫破口，警方大隊人馬出動稽查。

因應近期國內治安狀況，台中市政府警察局繼前次228連假實施封閉式臨檢、路檢威力掃盪。

台中市警察局第四分局從昨晚到今天凌晨再次實施高強度擴大臨檢，分兩階段進行，臨檢重點置於轄內夜店、舞廳、KTV等易滋事場所，以及不法分子及黑道幫派圍事等處所。

此外，警方並在處所周邊路段執行路檢盤查，發揮威嚇效果，持續保持穩定的治安，今天凌晨警方逐步查驗消費者身分時，也在現場尋獲1名協尋人口。

警方表示，南屯這家夜店規定容留人數總量為306人，場內超過人數，依《台中市特定場所現場人數管理辦法》開罰2到10萬元，要求夜店業者不能為多吸客賺錢，違反消防等安全規定。

(中時 )