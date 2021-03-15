有網友在臉書分享租屋資訊，並附上5張屋內照片，由於屋況老舊，不僅牆壁發霉、磁磚破裂，最令人毛骨悚然的是，屋內擺設及格局都超像曾紅極一時的恐怖遊戲《還願》中場景，照片曝光後讓眾人嚇傻，瞬間吸引2千多人按讚、分享，還有玩家好奇詢問是遊戲主角「杜美心」的家嗎？

網友PO出租屋資訊，屋內格局曝光瞬間吸引2千多人按讚、分享。(圖/截自臉書)

原PO今天凌晨在臉書分享租屋資訊指出，中壢區游泳路公園旁平房，2房2廳月租7000元，從照片中可見，屋內牆壁已斑駁泛黃，甚至發黑，廚房及浴室磁磚都有大面積破損。最恐怖的是，有不少網友發現，該房的木頭沙發、幾何圖形地磚及花磚浴缸等布置，都和恐怖遊戲《還願》主角杜美心的家極為相似。

租屋照片中，屋內擺設及格局都超像曾紅極一時的恐怖遊戲《還願》中場景。(圖/截自臉書)

租屋照片中幾何圖形的地板磁磚。(圖/截自臉書)

照片曝光後讓網友驚呆，紛紛回應「好恐怖」、「美心的家？」、「原來美心住中壢」、「有夠可怕」、「這能住人嗎？」、「那客廳的房型超像還願」、「押金7000還是壓驚7000？」、「還願拍個真人版，美術組搭景可以省很多」、「給我七千我還不住」、「這個改成主題樂園朝聖，可能還比較好賺」、「這真的不是凶宅嗎」、「這鬼屋還要租7000？」

網友PO出的租屋照，屋內牆壁已斑駁泛黃。(圖/截自臉書)

網友PO出的租屋照，廚房格局也與《還願》遊戲主角杜家非常相似。(圖/截自臉書)

租屋照中幾何圖形的磁磚及浴缸，都與恐怖遊戲《還願》中場景極為相似。(圖/截自臉書)

《還願》是由臺灣赤燭發行的第一人稱視角恐怖解謎遊戲，於2019年上市，遊戲描述1980年代台北的一個小公寓中，一個試圖遵循傳統觀念的三口之家周邊發生的諸多事件，杜美心為遊戲男主角的名字。

還願DEVOTION - Trailer

(中時新聞網)