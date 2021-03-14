軍中伙食常被人詬病難吃，有網友好奇在臉書詢問「當兵期間，吃過最特別的暗黑料理是什麼？」不料釣出一堆過來人爆料，暗黑程度驚呆眾人，結果引起最多人共鳴的，大都是跟豬肉有關的料理，其中有人吃過上面全都是毛的豬腳，而且毛粗到會刮傷人，更驚人的是，有老鳥透露「其實是廚師的陰毛」。

原PO在臉書社團《爆廢1公社》發文詢問「當兵期間，你們吃過最特別的暗黑料理是什麼？」沒想到網友答案無奇不有，包括「巧克力味道的水」、「蟑螂味的饅頭」、「榴槤炒番茄」、「出血炸雞腿」、「鼻涕玉米」、「土石流味增湯」、「水溝雞腿」。

網友好奇詢問「當兵期間，吃過最特別的暗黑料理是什麼？」結果引起最多人共鳴的，大都是跟豬肉有關。(圖/截自臉書 爆廢1公社)

不過網友留言中，被點名最多次的，大都是跟豬肉有關的料理，網友紛紛回應「蟑螂豬排」、「豬肉排，乾硬到爆炸」、「全是毛的豬腳」、「陰毛炸豬排」。有過來人形容，曾看過豬腳上面有比中指還長又粗的毛，沒想到有老鳥透露，有可能是廚師的陰毛，因為曾聽很多人說過，軍中廚師都一邊「抓小鳥」，一邊煮菜，驚呆眾人。

此外，還有人說「硬得像輪胎皮的豬腳」、「手榴彈雞腿（又硬又柴）」、「防彈排骨（硬到筷子插不太過去）」、「藥燉排骨，沒有排骨」、「鹹到讓你洗腎的焢肉」、「跟石頭一樣硬的豬血糕」，有網友指出，曾在演習時拿到一個便當，裡面有兩塊豬排而且很厚，下山後才知道爆發口啼疫。

雖然大多當過兵網友一致認為，軍中料理幾乎很少有不暗黑的，笑說「在軍中簡直得了厭食症，結案」；不過也有人說「覺得軍中東西都蠻好吃的，可能是單位不同的緣故吧」、「肚子餓都很好吃」、「餐盤沒洗乾淨也照吃」，也有人安慰「放心，這些都是30年前的往事了」。

軍中伙食「豬腳」上有毛！網友推這營區菜色最差！

(中時新聞網)