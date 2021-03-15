擁有一台BMW是許多人的夢想，桃園一名年輕男子砸百萬，用「全貸月付84期」買下一台BMW S1000RR重機，照片曝光讓眾人驚嘆「是真愛！」不過對於年紀輕輕就買百萬重機，而且貸款長達7年，也有不少人認為不實在，「這下7年除了車啥都別玩了」、「84期...去定期定額買ETF比較實在」。

台中一家機車行在臉書PO出一張照片，並發文寫道「年輕氣盛，百萬重機不是夢！全額貸超低月付84期，感謝桃園人購買BMW S1000RR」。從照片中可見，一名身穿黑衣，看起來只有二十多歲的年輕小鮮肉，站在帥氣的黑色百萬重機後，雖然戴著口罩，仍可看出臉上喜悅。

照片曝光後瞬間吸引兩千多人按讚、上千則留言，網友紛紛回應「人因夢想而偉貸」、「7年…年輕真好」、「厲害，心臟很大」、「貸到84真的蠻猛的」、「等他養不起便宜賣，再來撿便宜囉」、「瞧他眼神得意的很」、「人不輕狂枉少年」、「是真愛！」。

不過也有網友不以為然，認為「這下7年除了車啥都別玩了，除非家裡很有錢」、「幾年後出新車，貸款還在繳」、「分三年都覺得久，怎麼會有人買台車分7年的？」、「84期去定期定額買ETF比較實在」、「84期7年複利下來…最後剩殘值」、「7年滾下來都能買一台+改裝了」、「年輕人終究還是太衝動了」、「這壓力山大」、「預計兩個月後二手市場就會出現了」。

26.9萬當BMW新車主？台低薪下「名車搶市術」？

(中時新聞網)