網友日前在社群平台貼出士林夜市老闆比客人多的照片，引起網友熱議。民進黨立委何志偉昨（20）日曝光士林夜市最新狀況，照片中人潮擠得水洩不通，並沒有沒落的景象。何志偉表示，真正在地的老店家，能挺過一次次的危機，且人潮已經慢慢回來了。

何志偉在臉書PO出5張照片，昨晚的士林夜市擠滿人潮，他表示，士林夜市已經悄悄的在改變，最美味的老滋味、士林人的巷子內，這些真正在地的老店家，能挺過一次次的危機，就表示底氣十足真的好吃，「人潮已經慢慢回來了，這一次我們更加珍惜」。

周六晚間，士林夜市人潮爆滿。（圖／摘自何志偉臉書）

對此，網友表示，「剛好放假，人潮多正常呀」，只有假日人比較多，平日人潮還是少，若東西一樣很貴的話不可能長久的，也有不少人指出，地下美食街很不行，甚至「臭名臭到國外」。

面對網友意見，何志偉則說，士林夜市有更多的是很努力、真誠的、勤奮工作的人，「別擔心！大家一起看好他們吧！」另有人提到，「烤玉米真是出了名的貴森森」，何志偉坦言，「那些外地來的也令我們很頭痛。」

此外，台北市副市長蔡炳坤也在臉書分享士林夜市人潮的照片，指出誰說「台北今夜冷清清」？有信心今年做好整備工作，明年以文化（士林北藝無圍牆博物館）為底蘊；以大型活動（台北燈節+白晝之夜）為內涵，加上北藝開幕演出的能量，明年北藝中心元年，士林風華再現，指日可待。

士林夜市已經悄悄的在改變 最美味的老滋味 士林人的巷子內 這些真正在地的老店家，能挺過一次次的危機——就表示底氣十足真的好吃！ 人潮已經慢慢回來了 這一次我們更加珍惜 由何志偉發佈於 2021年3月20日 星期六

(中時新聞網)