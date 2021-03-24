在野黨立委提案成立「疫苗採購調閱專案小組」，民進黨為此憂慮調閱小組有洩密的危機，反遭藍委鄭麗文譏諷，目前唯一有洩密記錄是綠委王定宇。對此，台南市議員謝龍介表示，針對戰鬥機彈射座椅換裝問題，國防專家王定宇要不要出來講一下，並酸他是「王府八千歲」，他更爆料台南有人要將國防部的土地出租夜市，而背後疑似有大牌立委介入，希望王定宇能夠說明一下。

謝龍介24日在政論節目《新聞大白話》中直言，王定宇經常洩密，「我一直在講，國防委員會，不分黨派，我們國家都要對國防委員會的委員做忠誠測試」，謝龍介更要王定宇解釋一下，為何原本用於戰鬥機座椅換裝的預算，從6億變成7億8千萬？「你這個國防專家，要不要出來發言一下，你不是國防專家？這兩年他在國防委員會已經變國防專家了，還不只這樣，王府八千歲，還叫人家放棄言論免責權，我在這裡講都沒有言論免責權，你放心」。

接著，謝龍介話鋒一轉，指在南市有國防部的土地，竟然租給民間開夜市，聽說背後有一個大牌的立委在幫忙，「不然國防部的土地是要如何租給民間開夜市？ 台南夢時代那個黃金地段，交通已經有夠亂，夜市再做下去，這包穩死的」。

謝龍介直言，「各位觀眾朋友，有沒有聽過國防部的土地可以租給民間開夜市？聽說有一個大牌的立委介入，王立委你有算大牌，就不知道是不是你」，他並指出地點是在台南市東區，是王定宇的選區，不出來說明一下？「你有沒有關心？這麼會租，一間房子租八千，難怪國防部的土地你也租得到，嘿，真行」，謝龍介的發言也讓節目來賓不禁莞爾。

謝龍呼籲王定宇和大家說明，「看你有沒有去給人家幫忙？」主持人問謝龍介， 是不是國防部缺錢？謝龍介回答，缺錢不就趕快開發，然後賣掉，就能拿錢回來了，租給人家開夜市，收的錢很少，且這中間收多少？用多少？合約我們也沒看到，夜市開到後來會如何，也不知道。

謝龍介指出，現在市政府已經把這件事情喊停，說有沒有招商，之後再來喬，「不然喬看看，黃偉哲你敢喬，我就恭喜你，我相信市長已經停起來了」，最後，他又再次點名王定宇，出來解釋一下，為何國防部的土地可以租給民間開夜市。

(中時新聞網)