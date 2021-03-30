《怒火》謝霆鋒。（華映提供）

《怒火》甄子丹。（華映提供）

已故名導陳木勝執導及監製的《怒火》，由甄子丹、謝霆鋒、秦嵐領銜主演，是2021年最令人期待的華語超級動作電影。片商30日發佈定檔預告，宣佈電影將於今年8月6日暑假上映。預告中，甄子丹和謝霆鋒的人物關係逐漸清晰，兩人針鋒相對，多次上演廝殺，火爆槍戰、絕命肉搏、飆車激戰，極具官能刺激的動作戲，再創香港電影高峰。

甄子丹從《葉問》的民初回歸到現代風格，延續當年知名代表作品《殺破狼》、《導火線》的爆裂刑警，展現強勁的實戰風格，將動作場面發揮得淋漓盡致。而謝霆鋒回歸大銀幕，再次挑戰反派，他以往就曾展現演技，塑造過經典反派角色，在預告中一場與甄子丹在審訊室針鋒相對，冷靜又冷血的冷笑回應，看似平靜的對話，但實則暗潮洶湧，水火不容，戲味十足，讓影迷期待他們的合作效果。

陳木勝導演的動作片風格一直獨樹一幟，《怒火》接連不斷的火爆刺激場面，更有拳拳到肉的打戲，深受觀眾尤其是動作迷的喜愛，這次陳木勝聯手甄子丹監製，勢必會給大家帶來一場最爽快的視覺享受。

(中時 )