日本中部4.8地震 無海嘯警報 05:232021/03/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本放送協會（NHK）報導，東京以北的中部茨城縣今天凌晨4時56分（台灣3時56分）發生地震，初測規模4.8。（圖為地震示意圖，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本放送協會（NHK）報導，東京以北的中部茨城縣今天凌晨4時56分（台灣3時56分）發生地震，初測規模4.8，東京建築物一度晃動。 報導中說，目前尚無損害通報，也未發布海嘯警報。（譯者：張佑之）1100316 (中央社) #警報 #東京 #報導 #海嘯 #中部 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 新書大爆料 川普對台不關心：陸若犯台 美什麼都做不了 - 國際 挪威又一醫護人員接種AZ疫苗後死亡 - 國際 - 中央社 「利用再利用」：真正的核廢料處理 - 國際 義大利加入停打AZ疫苗行列 加拿大確信安全續打 - 國際 - 中央社 不滿疫苗分配 6成員要歐盟講清楚 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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