日本放送協會（NHK）報導，東京以北的中部茨城縣今天凌晨4時56分（台灣3時56分）發生地震，初測規模4.8，東京建築物一度晃動。

報導中說，目前尚無損害通報，也未發布海嘯警報。（譯者：張佑之）1100316

(中央社)

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