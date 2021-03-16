高大粗獷的朱軒洋，靠著籃球電影《下半場》打出知名度，並入圍「台北電影獎」的最佳男配角及新演員。他在近期熱播的電視劇《天橋上的魔術師》中飾演「阿派」，帥氣扮相被喻為「行走的費洛蒙」，接著還有與金鐘視帝周渝民、李銘順主演的影集《逆局》要登場，是極被看好的新星。

而朱軒洋大方承認的另一半，是畢業於世新大學廣電系的美妝YouTuber何心蒂（Cindy）。曾在劇組擔任化妝助理時遇上職場霸凌，被前輩處處針對和排擠。這段不愉快的經驗，促使Cindy改當全職美妝YouTuber，以幽默的個性和專業的彩妝技巧，成功走出自己的路，目前訂閱人數已達十四萬，由於她的仿妝技巧高超，還有「文山區泫雅」稱號。

身材修長的Cindy，是高人氣的全職美妝Youtuber。（圖／翻攝自Cindy IG）

最近Cindy不時在IG宣傳《天橋上的魔術師》，大讚「阿派好壯」。對照她依偎朱軒洋身上的模樣，原來是假宣傳之名行放閃之實啊！看得出兩人感情真的非常好。

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(中時新聞網)