立法院衛環委員會召委、國民黨立委陳玉珍15日前往桃園大潭藻礁現場視察，卻遭民進黨立委鄭運鵬指以保護為名踩藻礁。對此，陳玉珍馬上貼出一張總統蔡英文2013年的照片回擊，當時蔡也踩在藻礁上；而國民黨立委林奕華更貼出另一張照片，表示昨勘察時，行政院長蘇貞昌女兒─蘇巧慧與其它幾位民進黨立委、經濟部次長曾文生都在場。

鄭運鵬15日晚間發文表示，「今天國民黨衛環召委在大潭現地勘察藻礁，我無法理解以保護為名，踩進去礁岸是什麼意思？」

陳玉珍不久後透過臉書回應，並附上蔡英文2013年也踩在藻礁上的照片，喊話「請鄭運鵬委員也大力譴責一下蔡總統吧！」陳玉珍強調，實地考察前就打電話詢問潘忠政老師，是不是可以踩在藻礁上，並奉勸鄭運鵬，多花一點心思在如何保育這塊土地上，少花一點心思在抹黑不同黨派的同仁。

鄭運鵬指控帶頭踩藻礁，陳玉珍PO蔡英文舊照打臉。（圖／摘自陳玉珍臉書）

一同前往考察的國民黨立委林奕華，也在臉書批民進黨，不抹黑就不會說話了嗎？並提到，民進黨蘇巧慧等幾位委員也跟著一起會勘，更早之前的蔡英文總統在2013年也踩過，歡迎鄭運鵬委員「關心」蔡總統，同時呼籲民進黨不要再轉移焦點，「認真守護藻礁，或大家公開就爭點來辯論，討論議題很難嗎？」

鄭運鵬強調，自己堅持只在沙灘上，不會踩進藻礁範圍。（圖／摘自鄭運鵬臉書）

昨晚間10時許，鄭運鵬再度對此作出回應，表示大潭的藻礁可不可以踩進去，不是他說了就算，所以前一篇說是「無法理解」。鄭說，現場會勘時可以確認，在大潭藻礁的G1區建設中的第三接收站方案是沒有填海的，所以沒有在現地上有破壞，三接工程也不會破壞這裡原有的生態。

鄭運鵬表示，既然召委以保護為前提考察，政府說明本案也已達到保護的目的，那麼「我在現場，就是不會踩進去！這是我的環境選擇」，因此堅持只在沙灘，「認為可以踩進去的，那是他們必須解釋的，不是我。」

(中時新聞網)