為打造雙語教學環境、提升學子外語能力，金門縣政府近年積極結合公私部門教育專業資源，整合英語教學及國際教育，發展創新及具在地特色的英語教學及國際教育課程計畫，更與TOEFL Primary臺灣區總代理忠欣公司合作，全縣國小五年級學童參加國際兒少英語檢測、成立「國際雙語人才培力資源中心」。
金門縣政府與忠欣公司合作，引進美國教育測驗服務社（ETS）資源，自110學年度起，全縣國小學童從五年級起將每年參加國際兒少英語檢測，評量學生英語能力，建立學習成就資料庫，全面提升英語教學成效，研訂英語教學方針，開啟金門孩子邁向世界舞台的新起點。
此計畫為五年中長程計畫，全縣小五學生自今年起逐年接受國際兒少英語檢定TOEFL Primary的檢測評量，預計至114年五至九年級學生全面施測，以了解每階段的英語學習成果，建立學習成就資料庫，提供精確學習診斷作為教學調整修正參考與指標，全面提升英語教學成效，發展金門縣精進英語教學策略。
此外，縣府與TOEFL Primary臺灣區總代理忠欣公司合作，成立「國際雙語人才培力資源中心」，提供教師進修資源及課程諮詢，厚植本地教師英語教學力。
金門縣政府秘書長陳朝金指出，這項合作計畫實現縣長楊鎮浯「打造雙語教學環境、提升學子外語能力，設立外語檢定考場，延攬國內外優良師資」的教育政見，並期望透過此次合作，培育在地教學人才、推動金門縣英語素養教學。
金門縣教育處長羅德水說，108課綱實施後，要培養的是學生的核心素養，核心素養重視培養學生將知識運用在生活上的能力，TOEFL Primary測驗內容可以幫助教師進一步了解學生是否具備「應用知識與技能」，來達成英語溝通與問題解決的能力，目標與課綱強調的核心素養不謀而合。
忠欣公司董事長邵作俊說明「國際雙語人才培力資源中心」的任務，包括協助金門辦理素養導向英語教師研習、增能工作坊、提供英語教學評量、課程規劃諮詢顧問、選送教學典範教師赴美國 ETS參訪研習，並透過 TOEFL Primary評量協助建立學子學習成就資料庫，作為學校制訂英語教學方針的參考。
(中時新聞網)
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