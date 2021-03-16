為打造雙語教學環境、提升學子外語能力，金門縣政府近年積極結合公私部門教育專業資源，整合英語教學及國際教育，發展創新及具在地特色的英語教學及國際教育課程計畫，更與TOEFL Primary臺灣區總代理忠欣公司合作，全縣國小五年級學童參加國際兒少英語檢測、成立「國際雙語人才培力資源中心」。

金門縣政府與忠欣公司合作，引進美國教育測驗服務社（ETS）資源，自110學年度起，全縣國小學童從五年級起將每年參加國際兒少英語檢測，評量學生英語能力，建立學習成就資料庫，全面提升英語教學成效，研訂英語教學方針，開啟金門孩子邁向世界舞台的新起點。

金湖國小師生示範如何應用國際兒少英語檢測在英語素養教學上的實況。（照片提供／忠欣股份有限公司）

此計畫為五年中長程計畫，全縣小五學生自今年起逐年接受國際兒少英語檢定TOEFL Primary的檢測評量，預計至114年五至九年級學生全面施測，以了解每階段的英語學習成果，建立學習成就資料庫，提供精確學習診斷作為教學調整修正參考與指標，全面提升英語教學成效，發展金門縣精進英語教學策略。

此外，縣府與TOEFL Primary臺灣區總代理忠欣公司合作，成立「國際雙語人才培力資源中心」，提供教師進修資源及課程諮詢，厚植本地教師英語教學力。

金門縣政府秘書長陳朝金指出，這項合作計畫實現縣長楊鎮浯「打造雙語教學環境、提升學子外語能力，設立外語檢定考場，延攬國內外優良師資」的教育政見，並期望透過此次合作，培育在地教學人才、推動金門縣英語素養教學。

金湖國小老師帶領學生學習運用英語思考並解決問題，發揮在生活中運用英語的能力。（照片提供／忠欣股份有限公司）

金門縣教育處長羅德水說，108課綱實施後，要培養的是學生的核心素養，核心素養重視培養學生將知識運用在生活上的能力，TOEFL Primary測驗內容可以幫助教師進一步了解學生是否具備「應用知識與技能」，來達成英語溝通與問題解決的能力，目標與課綱強調的核心素養不謀而合。

忠欣公司董事長邵作俊說明「國際雙語人才培力資源中心」的任務，包括協助金門辦理素養導向英語教師研習、增能工作坊、提供英語教學評量、課程規劃諮詢顧問、選送教學典範教師赴美國 ETS參訪研習，並透過 TOEFL Primary評量協助建立學子學習成就資料庫，作為學校制訂英語教學方針的參考。

(中時新聞網)