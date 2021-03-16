中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨(15日)在記者會上，被追問AZ疫苗目前暫停施打的國家有哪些，竟回說「你們自己查就好啦！我為什麼要告訴你」。被國民黨台北市議員游淑慧痛批「有傲嬌病」，莊人祥今天對此道歉。同黨議員羅智強感嘆，歐洲各國已相繼停打AZ疫苗，但指揮中心卻製作圖表硬拗AZ的不良反應率比BNT疫苗低，倒不如就承認，台灣只有AZ疫苗可以施打。

羅智強16日在臉書發文提到，莊人祥昨天怒嗆「有多少國停打AZ疫苗，我是有追蹤，你們自己查就可以我為什麼要告訴你」，引發眾怒，今天才放軟道歉，而莊人祥昨天不願回覆，可能是擔心從自己口中講出來，會影響台灣醫護施打疫苗的信心，但這樣的態度，恰恰造成了反效果。

嗆媒體為何要告訴你AZ疫苗緩打國，莊人祥今道歉表示，那天是一時鬼打牆。（本報資料照）

羅智強解釋，現在台灣醫護人員願施打AZ疫苗的意願只有三成，約6萬人，大概是第一批11.7萬劑AZ疫苗的一半，等於是有一半的疫苗沒人敢打。但指揮中心卻仍製作圖表，說AZ的不良反應率比BNT疫苗低，如果這個結論是正確的，那歐洲各國應該是停打BNT，怎麼會停打AZ呢？

羅智強透露，原來，指揮中心的資料只彙整到3月6號，根據今天(16日)韓國政府的統計，AZ的不良率是1.5%，BNT則是0.43%，施打疫苗後死亡的人數，AZ疫苗(95.5%)16人，BNT(4.5%)則是0人。

由此可知，醫護人員最重實證，指揮中心與其堅持與國際趨勢相反的論點，不如老實承認，「歐洲國家可以選疫苗廠牌，台灣就是只有AZ疫苗可以施打」，才能維持台灣人民的信任。

疫情指揮中心發言人莊人祥昨天怒嗆 「有多少國停打AZ疫苗， 我是有追蹤 你們自己查就可以 ... 由羅智強發佈於 2021年3月16日 星期二

(中時新聞網)