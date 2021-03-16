中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨在記者會上被追問AZ疫苗目前實施緩打的國家有哪些，竟回說「你們自己查就好啦！我為什麼要告訴你」。對此，宅神朱學恒分析，他生氣的原因是有很大的壓力，而壓力的來源可能是血栓問題對指揮中心而言也十分棘手，朱學恒更指出，背後隱藏的問題，若莊人祥都無法簡單、流暢解釋時，這就應該要擔心了。

朱學恒16日接受中天新聞採訪時表示，防疫記者會就是要公告周知，當然要先準備好，記者問了之後可以回答，以安民心，「也就是表示指揮中心通通都準備好了，你問任何問題，我都知道而且了解」，所以莊人祥那時候的反應，有違指揮中心記者會的原意。

朱學恒指出，莊人祥平常情緒是很平穩的，從來沒看他生過氣，但他15日生氣了，而這不會是他剛好那天心情不好，而是他一定有很大的壓力，既然他有很大的壓力，顯然AZ疫苗造成血栓的問題，對指揮中心而言非常難解決，他才會在面對記者逼問的時候，不小心露出人性的一面。

朱學恒認為，背後隱藏的問題當中，更讓人擔心的是指揮中心面對血栓的問題有沒有對策？雖然我們只有11萬7千劑，但外媒15日晚上報導德國暫停施打，而台灣有什麼對策，這才是一般民眾最擔心的，「如果這個對策，連一向情緒平穩的莊副，都沒辦法簡單流暢說出時，這才是民眾要擔心的」。

此外，莊人祥16日在記者會上道歉，表示當時的狀況是一時鬼打牆。

莊人祥「我為什麼要告訴你」 遭議員痛批傲慢

(中時新聞網)