桃園一名人妻去年2月離婚，卻在8月產下1女，還向法院提出婚生子女否認之訴，邱姓前夫得知後，確認女嬰並非他的種，認為前妻懷孕時與他婚姻存續中，確定被戴綠帽，怒向游姓小王提告侵害配偶權，求償80萬元精神撫慰金，法院審理時，人妻坦承與游男一夜情就「搞出人命」，法官衡量游男收入狀況，判他應賠償邱男20萬元，可上訴。

邱男控訴，他與2020年2月與前妻離婚，前妻3個月後就與游姓小王登記結婚，同年8月生下1女，還向地院提出婚生子女否認之訴，確認女嬰並非他的「種」，但他推敲前妻懷孕時，2人還是夫妻，因而控告游男是小王，侵害他的配偶權。

游男到案時坦承，曾與邱男前妻發生一夜情，但2人發生關係前，邱男與前妻就多次協商離婚，且其前妻並未告知當時仍存在婚姻事實，認為邱男求償金額過高；邱男前妻也坦承與邱男婚姻關係存續時，與游男發生一夜情懷孕。

桃園地院法官認為，邱男對游男提告請求賠償有理，審酌兩造學經歷、社會地位及經濟狀況後，認為游男應賠償精神慰撫金20萬元，自2021年1月5日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，本案還可上訴。

(中時新聞網)