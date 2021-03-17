台翰（1336）公布去年度財報，2020年全年合併營收為19.07億元，年減18.96％，但在各生產基地發揮規模經濟效益下，本業仍保持獲利，營業淨利為6,960萬元，加上閒置資產之處份利益於今年第二季一次性入帳約2.2億元的貢獻，稅後淨利為1.93億元，另，股本縮減至7.71億元，每股稅後純益達2.48元。

台翰表示，2020年雖遇疫情帶來營運上的挑戰，但也驅動遠距辦公、遠距教學等對於印表機/事務機的需求增加，創造公司2020年全年在主要印表機/事務機大廠客戶在下半年疫情走穩後、拉貨力道增溫，挹注公司來自模具、塑膠射出的營收比重分別為9.2％、80.8％，貢獻公司東南亞地區的產能稼動率站穩八成以上的水準，是台翰2020年整體毛利率、營業利益率分別為15.35％、3.65％的主要原因，加上閒置資產處份利益在第二季一次性業外收入的挹注，貢獻台翰整體營運在面對疫情不確定因素上的風險承受力提升。

台翰進一步表示，考量公司營運資金充沛與財務體質健全，今日董事會決議通過2020年擬配發每股現金股利1.5元，創歷史新高紀錄，且現金配發率達60％，以期將公司營運回饋給全體股東共享。依3月16日收盤價格25.45元計算，現金殖利率達5.89％。

(工商 )