克里夫蘭印地安人隊今（17）日洛杉磯天使隊進行春訓熱身賽，印隊台將張育成、天使隊日籍「二刀流」好手大谷翔平都揮出全壘打，兩人也都是熱身賽第4轟，在大聯盟各隊並列第2位，分別是印地安人、天使隊的「全壘打王」。

張育成此役擔任先發三壘手、打第5棒，1局上擊出一壘上空飛球出局，3局上游擊滾地球出局；5局上終於鎖定天使隊投手的速球，揮出左外野3分全壘打，春訓熱身賽第4轟出爐。7局上擊出三壘滾地球出局，7局下退場休息。今天4打數1支安打即3分炮，春訓打擊率略降至2成73，累計4轟、9打點。

至於大谷翔平則是1局下擊出滾地球，藉內野手趁傳上一壘，2局下擊出一壘安打，3局上瞄準印地安人隊去年美聯「賽揚獎」得主比柏（Shane Bieber）的速球，揮出464呎遠的大號全壘打，這也是今年春訓大谷第2次擊出飛越中外野「打者之眼」的全壘打，是一支2分炮。

5局下大谷翔平退場，此役3打數2安打、2分打點，包括1一發2分炮，熱身賽打擊率升至5成79，累計4轟、7打點，火力威猛。

終場天使以17比8大勝，印地安人先發投手比柏被打慘了，先發3局被敲7安，包括大谷翔平的3分全壘打，受到隊友失誤拖累，失掉9分僅1分自責分，吞下第2敗、自責分率5.87。

(中時 )