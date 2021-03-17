在社會風氣越來越開放之下，女性出現出軌或婚外情的機率其實不比男性低，搜狐網命理專欄指出，女人臉上有3大部位若是長痣，就代表十分多情，一旦風流起來絕對不會輸給男人。

▍左眼尾長痣

左眼尾長痣的女性天生容易對異性產生感情，一生之中桃花不斷，即使婚後也不會安定下來，會持續流連忘返於在各個異性之中，甚至有可能發生婚外情。她們為人比較感性，做事情不經過大腦，往往會做出後悔的決定，甚至打碎自己和他人的家庭。

▍鼻樑上有痣

鼻樑上有痣的女性在一生中會經歷很多情感糾紛，她們為人濫情且放蕩，經常會與多名男子發生曖昧不清的關係，最終會玩火自焚，影響事業發展，甚至讓自己在短時間內變得蒼老、壓力大，更會為他人的關係帶來很大破壞力。建議鼻樑有痣的女性要學會當斷則斷。

▍人中旁長痣

人中旁邊有痣的女性天生就不會承擔自己的責任，結婚後也不照顧家庭，她們做任何事情都隨興而為，有的時候甚至當著老公的面與其他男子調情，只會任性地顧著自己的快樂。如果要娶一個人中旁邊長有痣的女子，建議在婚前謹慎觀察。

(中時新聞網)