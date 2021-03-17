政府推動耗水費，有媒體今天在頭版報導民生水價也要漲，引起立委關切。經濟部長王美花今天在立法院澄清，指出目前主要是推動耗水費，這裡面不會動到民生部分。至於全國民生水價調整，現在沒有收到台水方案，還有沒具體方向。

民進黨立委陳亭妃在立院詢問王美花，媒體報導民生用水要漲，這是真的嗎？這樣的報導會造成民眾擔憂，是否民生用水漲價。王回應：「這是兩件不同事情」。經濟部有跟產業溝通，規劃的是耗水費部分。至於台水民生用水，還沒跟她報告，還沒有比較具體規畫方向。

但立委邱議瑩、民眾黨立委蔡璧如都支持耗水費開徵。邱議瑩說：「它(廠商)會痛了，才會知道節水，要做怎樣的改善，我覺得這東西不要再拖了！」

至於耗水費開徵時間點，王美花今天說，會儘快在年底前推動子法。至於開徵對象，有幾個不同樣態在看，會找出用水戶最少、耗水最大者，這還在看。

如果《耗水費徵收辦法》今年底前公告，依照水利署說法給予至少1年緩衝期，因此最快可望於明年底前開徵。耗水費未來會區分「新興產業」與「傳統產業」，給予每度1至3元不同繳交費率。

水利署確實正在精算哪個級距是「最少用水戶、最多耗水量」，目前鎖定9萬度，200多戶高耗水戶為優先開徵對象。

(中時 )