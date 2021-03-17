吸引人才投入照服員行列 中市府多管齊下建立完善制度。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

提升長照品質，台中市政府持續優化照顧服務員制度，除明定居家照服員的薪資待遇，並納入特約合約規範，以及在職期間考取技術士證照後可申請2000元獎勵金，在薪資保障及獎勵雙重鼓勵下，吸引人才投入照服員行列；照服員及需求人數比例也從1：8提升至1：4.4。

衛生局表示，台中市今年2月老年人口數約38萬人，占全年齡人口數13.76％，長照服務使用人數約33863人，依照服員及需求人數比例1：8原則推估，照服員需求人數約4250人。市府透過推動照服員多元培訓管道、進階訓練課程、發展升遷機制，截至今年2月底止，實際服務於社區的照服員人數為7755人，去年照顧服務員培訓人數達4236人，相較108年增加567人。

衛生局長曾梓展表示，衛生局推動的「台中市政府照顧服務員訓練自費班實施計畫」自今年起實施，截至今年2月底共訪查17班次，希望藉由機構評鑑及督導考核機制，輔導各長照機構應定期辦理所屬人員在職教育訓練及參加進階課程的措施，提升人員素質。

另自107年起首創辦理的「金照獎」表揚活動，藉此提升長照人員的參與感及榮譽感，為台中注入更優質長照人才及提供多元長照服務。

曾梓展說明，台中市除明定居家照顧服務員的薪資待遇，並納入特約合約規範，以及在職期間考取技術士證照後，可依「勞工藝級棒獎勵實施要點」申請2000元獎勵金，在薪資保障及獎勵雙重鼓勵下，期待更多人投入照顧服務員行列，緩解家庭照顧者的照顧壓力。未來市府將持續努力，推動優質政策、鼓勵措施及維護辦訓品質，讓照服員穩定於長照行列中服務。

(中時 )