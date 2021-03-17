教育部將給實習師資生津貼 3月底公布

現在教育實習師資生，半年實習沒有任何津貼，生活遇到困難。今天在立法院教文會中，立委要求給教育實習師資生每月8000元津貼，教育部長潘文忠表示，原則同意給他們實習津貼，但每月要給多少錢，3月底公布。

2002年《師資培育法》修正，將進行教育實習師資生的定位從過去「實習教師」改為「實習學生」，並停止給付實習津貼。從此，師資生教育實習無法領任何津貼，甚至必須支付一筆額外學分費，造成沈重的經濟壓力。

教育實習師資生對於這個規定相當不滿，因此在國發會公共政策網路參與平台發起連署，並到教育部前抗議，要求教育部重新檢視實習制度、提供合理津貼。依規定，教育部必須在3月24日前回覆。

潘文忠今天到立法院教文會進行業務報告，民進黨立委張廖萬堅質詢指出，實習師資生在實習學校要支援教學及行政，負擔非常多的工作，他們已不只是實習，而是在做一份老師的工作，因此適當給予他們實習津貼是有必要的。

張廖萬堅說，依法律規定師資生要先通過教師資格檢定後，才能到中小學去實習，而現在每年通過教師資格檢定的不到5000人，他們去實習時給予津貼，不會增加教育部太多負擔。

張廖萬堅舉例，109學年通過教師資格檢定有4907人，通過率49.30％。這些人若去中小學實習，教育部每月給予8000元津貼，每年總共也才2.36億元，不多。

潘文忠回應，實習師資生到學校實習是否給予津貼，他自己親自主持過兩次會議，決定支持師資生往前走，適度給予津貼。不過教育部要先釐清法律上的扞格之處，再決定要給實習師資生每月多少錢，3月底會做出說明。

(中時 )