老翁因走路不穩跌倒就醫，檢查竟發現有3公分腦瘤(紅圈處)。（大千醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣66歲羅姓老翁，有高血壓病史且規則服藥，在家中因走路不穩而跌倒就醫，經核磁共振檢查後，竟發現右側大腦運動區有1顆腫瘤。所幸腫瘤僅3公分，位置在腦部表淺位置，且病理報告顯示為良性腦膜瘤，經接受手術治療後，順利恢復出院。

大千綜合醫院神經外科醫師曾威傑表示，腦瘤發生的原因至今不明，可能與遺傳、環境、化學藥劑、病毒感染或輻射暴露等有關，雖然發生率不高，大約10萬人中有4到5人，但因腦部有其功能性與重要性，而且即便腫瘤是良性，也會因顱骨內空間有限，造成腦部的壓迫，因此嚴重性不容忽視。

曾威傑說，腦瘤症狀包含顱內壓增高引發頭痛、嘔吐、視覺障礙、意識障礙、癲癇、神經功能障礙、一側肢體無力、走路不穩、語言困難、人格變化、內分泌功能障礙。醫師會透過頭部X光、電腦斷層、核磁共振或血管攝影等檢查來確認腦瘤的性質與週邊組織的狀況，以安排後續治療。

曾威傑說明，腦瘤手術以將腫瘤切除乾淨為主，但若腦瘤位置在腦幹或重要血管神經部位時，手術就可能無法完全切除，需要施以放射線及化學治療。腦瘤治療方式會依腫瘤狀況而不同，建議治療前與醫師進行充分討論，才能獲得適合且完善的治療方式。

(中時 )