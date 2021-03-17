波音公司表示，MQ-25「黃貂魚」(Stingray )自動無人加油機已接近成功，在最近的幾次試飛中，達成了持續飛行超過6小時、最高飛行高度的紀錄，測試點在海拔30,000英尺(9144公尺)，已接近噴射機的通常空域。

防衛部落格(Defense Blog)報導，波音為美國海軍開發的MQ-25，目前正在性能測試階段，主要在瞭解飛機的性能潛力，為將來實際操作提供有價值的經驗。

MQ-25開發主任戴維‧布喬德(Dave Bujold)說：「在MQ-25的開發過程中，我們調整了傳統的”購買-建造-測試”開發模式，而是先進行測試，再調整飛機的內部細節，為將來的實際量產打好基礎。」

MQ-25採用全機模組化設計，飛機的每個系統、零件、導線、金屬或複合材料，都是可被替換的，也就可以預測飛機的性能，在飛行測試中，每個數據點都應用到驗證模型上，徹底瞭解飛機的可靠度。

MQ-25在未來的主要工作是空中加油，因此下一步將要測試空中加油軟管和受油錐，然後使用F / A-18超級大黃蜂戰機進行無人機受油實驗。

(中時新聞網)