金門縣府協調清明節第3波加班機，提醒民眾注意相關管制措施。（金門縣府觀光處提供）

金門縣府協調清明節第3波加班機，預計加開北金線來回4架次，雙向提供1160座位數，3月25日（星期四）上午9時統一受理訂位。

加班和訂位日期、時間如下：(一)節前尖峰時段：台北→金門航線(台北起飛時間)： 4月2日：華信09：30、14：50(放大機型)。（二）節後尖峰時段：金門→台北航線(金門起飛時間) 4月5日：立榮13：55、21：00 。3月25日上午9時起，由各航空公司訂位電話及網路公開接受訂位。

縣府表示，縣長楊鎮浯重視清明節鄉親的機位需求，在得知仍有許多鄉親未訂妥機位後，指示觀光處與各航空公司協調，敲定第3波加班機，讓鄉親可以順利來回。

觀光處提醒，訂位後應於3日內完成開票（例如3月25日訂票者，應於3月27日前完成開票）。 縣府也將於4月1至2日在台灣5機場設置鄉親服務台，密切注意現場人潮，適時協調加班機或軍機疏運旅客。

第3波加班機開立機票與限制規定與前2次管制期間訂票作業規定與程序一樣，即清明管制期間台金航線（4月1日至3日台灣往金門及4月4日至6日金門往台灣）針對離島航線實施機票加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施。

(中時 )