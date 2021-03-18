1名Instagram上有6千多名粉絲的網紅被爆料在KTV喝酒開趴，竟惡意砸爛包廂內器材，不但瘋狂拍打螢幕，將嵌在牆壁的燈光裝置強拆下來，還將啤酒、開水狂撒至包廂各處，影片中甚至註記「這間沒有監視器」、「八仙樂園復工」等，惡劣行徑遭網友砲轟「故意把啤酒搖到爆，然後灑滿間，這真的不是只是玩嗨而已！」

1名網友在臉書「爆料公社」上投訴，IG上1名擁有6千多位粉絲數的小網紅日前到某間KTV店唱歌，不過疑似該包廂內控制燈光的裝置不靈敏、點歌的螢幕一度當機，他與朋友竟將燈光裝置拆開，露出內部電線，並瘋狂拍打點歌螢幕，事後他還將影片發布在IG的限時動態上，只見1名男子事後還嘗試將裝置裝回，企圖裝沒事。

該網紅被爆料在KTV喝酒開趴，竟惡意砸爛包廂內內器材，不但瘋狂拍打螢幕，將嵌在牆壁的燈光裝置強拆下來，還將啤酒、開水狂撒至包廂各處。（圖／翻攝自爆料公社）

該網紅被爆料在KTV喝酒開趴，竟惡意砸爛包廂內內器材，不但瘋狂拍打螢幕，將嵌在牆壁的燈光裝置強拆下來，還將啤酒、開水狂撒至包廂各處。（圖／翻攝自爆料公社）

該網紅之後還站在包廂內電視櫃上跳舞，一邊搖晃手中的啤酒罐，走下櫃子後竟將啤酒戳洞，任酒水向上噴濺，潑灑至包廂各處，他還囂張在IG中寫下「這間沒有監視器」，還稱噴灑出的酒為「菩薩聖水」；另一則影片中，他將KTV給的一壺水邊跳舞邊倒在地上，影片還註記「八仙樂園復工」，惡劣行徑讓人咋舌。

許多網友看到影片後痛批太扯，留言說「到底有沒有把垃圾或地上清一清，妳們付的清潔費根本不夠妳們這樣糟蹋！」「倒了一地水和酒，怎沒人滑倒？」「現在想要紅的網紅大概都會用這個模式吧！這樣要紅比較快！」「單純以服務業角度下去真的看很過分，故意把啤酒搖到爆然後灑滿間，這真的不是只是玩嗨而已」。

(中時新聞網)