武漢肺炎肆虐，口罩國家隊「台灣精碳」及台灣全球投資顧問公司私下合謀製售口罩，去年遭查獲，南檢今天偵結起訴15人及這2家公司，且建請對負責人、業務總監等3人科以重刑。

台南地檢署指出，台灣全球投資顧問公司負責人林姓男子，去年8月以公司名義自中國購入3部口罩製造機及相關原物料，再運至台灣精碳公司台南永康廠，由台灣精碳公司負責人劉姓男子提供場地，讓林男及自家公司營運長胡姓女子等人向劉男及不知情的台灣精碳公司廠長學習製作口罩，再將部分產出口罩以塑膠袋包裝出售。

林男、胡女學會製造口罩方法後，去年9月將口罩機及相關原物料搬入台南歸仁地下工廠，但因消費者抱怨販售口罩無記載醫療器材許可證字號的外盒包裝，林男等決定以藍色的台灣精碳公司紙盒包裝，以提高買家的購買意願。

劉男也同意以每個紙盒新台幣15元，出售藍色台灣精碳公司紙盒約100箱至150箱，每箱480個紙盒，讓林男等人包裝口罩，台灣精碳公司業務總監陳姓男子則負責尋找買家。

林男同時僱用台灣精碳公司前員工孫姓女子、李姓男子，負責在地下工廠調校口罩機，以製造口罩；林男另僱用黃男、郭男、賴女、林女、盧女、洪女、馬男、蔡男、黃女等人在地下工廠包裝，偽裝成合法製造醫用口罩後再出售。

台南歸仁地下工廠僅運作半個多月，就遭到台南市政府衛生局稽查，林男等人轉移陣地到台南仁德地下工廠；林男更因衛生福利部要求醫用口罩需有MD鋼印，再透過不詳人士取得MD模具後，持續偽造醫用口罩。

不過，劉男去年10月下旬過後，不再提供藍色的台灣精碳公司紙盒，林男等人就貼上「醫用口罩」、「CNS14774」等貼紙，混充是台灣精碳公司的口罩，持續販售，另還將有瑕疪的口罩逾4萬片捐給高雄某家育幼院，以取得捐贈收據。

南檢統計，全案共售出141萬3000多片口罩，不法所得1916萬9200元。

南檢今天偵結全案，依違反刑法及藥事法起訴台灣精碳等15人；其中，南檢認定林男、劉男、陳男是全案首謀，犯後企圖掩飾卸責，說詞反覆狡詐，未見自省，建請科以重刑；胡女配合偵辦，詳實交代，使案情得以明朗，建請從輕量刑，其餘被告則建請處適當之刑。（編輯：陳仁華）1100318

(中央社)