受到遠東區部分裂解廠家，於第二季起開始進行歲修作業，加上2月中旬時，美國嚴寒風暴影響石化業者暫停產能，導致PVC供應趨緊。消息人士透露，預計聚氯乙烯PVC產量要到6月份才會達到正常水平，屆時需求也會達到夏季的季節性高峰。

聚氯乙烯PVC最新報價，東南亞CFR較上周漲逾12%，每噸突破1500美元大關。（商品行情網）

(時報資訊)