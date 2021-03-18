《商情》東南亞PVC市場單周漲逾12％ 14:492021/03/18 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到遠東區部分裂解廠家，於第二季起開始進行歲修作業，加上2月中旬時，美國嚴寒風暴影響石化業者暫停產能，導致PVC供應趨緊。消息人士透露，預計聚氯乙烯PVC產量要到6月份才會達到正常水平，屆時需求也會達到夏季的季節性高峰。 聚氯乙烯PVC最新報價，東南亞CFR較上周漲逾12%，每噸突破1500美元大關。（商品行情網） 《韓股》聯準會重申不升息 韓股勁揚逾1％ 《商情》需求旺盛 BDI指數漲近4.5％ (時報資訊) #PVC #東南亞 #漲逾 #達到 #聚氯乙烯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股全面收高 台股早盤上漲逾百點 10:002021/03/18 財經 《基金》美債殖利率修正波 逢低布局A股、港股 10:352021/03/18 財經 滬指半日漲0.5％ 深成指漲1％ 12:232021/03/18 財經 《美股掃瞄》美股消息面：Fed重申不升息 美10年期債息回落、美元跌 09:432021/03/18 財經 準上市新兵將配息5.3元 AES-KY去年每股賺14.17元 04:102021/03/18 產業．科技 《商情》需求增溫 支撐瓶級PET報價續漲 14:492021/03/18 財經 德州嚴寒 掀塑膠缺料風暴 04:102021/03/18 全球財經 台積電再跌2元收602元 台股16400點得而復失 13:532021/03/18 財經 台灣大招兵買馬 徵才近千人 04:102021/03/18 產業．科技 母親節前哨戰 遠百美麗購物節先登場拚化妝品增長逾15％ 11:142021/03/18 財經 宏全重啟菲國設廠計畫 04:102021/03/18 證券．權證 財經熱門新聞 吃掉台灣？一度放話幹掉鴻海 謝金河曝這家陸廠下場 - 財經 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 震撼！將來銀行陣前換將 總座劉奕成閃辭 - 財經 - 工商 科技股還有大凶險 華爾街大咖曝下一波殺更慘 - 財經 房地合一稅2.0擬溯及既往 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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