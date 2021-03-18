常常覺得肩頸腰背莫名的酸痛嗎？可能是你的不良姿勢惹得禍！我們都知道「翹腳坐」對身體傷害極大，然而生活中，許多人為了貪圖方便舒適，隨時席地「盤腿坐」，往往卻坐出一身病。究竟「盤腿坐」對身體會造成哪些危害呢？

加拿大脊骨神經醫師黃如玉表示，許多人習慣隨意盤腿而坐，這種錯誤的坐姿，對於脊椎、關節、韌帶、肌肉的傷害不亞於翹腳，其對脊椎的傷害，以腰椎和薦椎首當其衝；若長時間盤腿坐，容易導致腰椎C型弧度變小、變直，出現椎間盤突出、骨刺、脊椎滑脫等毛病，常會讓腰部隱隱作痛，當脊椎曲線出現異常，更可能造成骨盆歪斜，嚴重性不容小覷。

盤腿坐常是席地就坐，人體的脊椎和骨盆沒有支撐的情況，本來就比較容易損傷。(圖/常春月刊提供)

網路盛傳「相較於翹腳，盤腿坐更容易傷害人體脊椎」的論述，引起不少討論。黃如玉解釋，盤腿坐常是席地就坐，人體的脊椎和骨盆沒有支撐的情況，本來就比較容易損傷；反觀翹腳，則需要有椅子才能進行，有椅背和單腳的輔助支撐，所承受之壓力和負擔當然減輕。

被眾人誤以為舒適的盤腿坐對健康影響如此之大，該用什麼姿勢替換，才能席地而坐？黃如玉建議，最好還是能有張椅子，好好坐著較好！因為可設想得到的席地坐姿，對於脊椎、關節、肌肉、韌帶等，均會帶來傷害。

但任何姿勢只要長時間維持，都是不利於健康的，黃如玉強調，就算是找張有椅背的椅子，使用正確坐姿，卻久坐數小時，依然會有肩頸腰背酸痛的狀況發生，盤腿坐也是。

建議除了維持正確坐姿，適時起身活動筋骨之外，平時也應多強化自身的腰、腹、臀及大腿等處的肌群，藉由肌肉的力量，以維持脊椎、骨盆、關節等骨骼的穩定性，可避免痠痛發生。

(中時新聞網)