大陸女星李冰冰是演藝圈著名凍齡女神，47歲仍保養得宜，氣質出眾的她，舉手投足都散發仙氣，日前她以一身黑色禮服出席活動，一字領露出整片性感鎖骨，剪裁合身的設計更是藏不住她的螞蟻腰，一系列照片釋出，立刻掀起熱議。

李冰冰因為有健身習慣，加上從不鬆懈保養，因此一直維持凍齡外貌，向來以知性美著稱的她，出席活動的造型更是驚豔現場所有人，只見她身穿平口黑色禮服，綁帶從脖頸處一直延伸，襯托出了她的鎖骨，而縮腰設計更是讓她的腰身一覽無遺，將好身材完美展現。

李冰冰的身材姣好，一點都不像已經48歲。(圖/翻攝自微博)

不少粉絲都激動直呼，「姐姐！你真的超美！氣質和氣場都太絕了！」、「謝謝姐姐，超級美麗」、「姐姐好美～很有質感的那種～」、「姐姐好好看」、「冰冰姐好美」、「偷偷說愛你，沒人知道吧」、「姐姐 你真的超級好看！」、「今天看到仙女啦！」、「這麼多年過去了，冰冰姐的顏值依舊那麼好看」。

李冰冰的女神氣場震懾全場。(圖/翻攝自微博)

事實上，李冰冰不只擁有高顏值，還有精湛演技，不但曾獲得金馬獎、百花獎影后，近年更進軍好萊塢，漸漸往國際拓展，在演藝圈的女神地位難以撼動，和徐靜蕾、周迅、趙薇、章子怡及范冰冰並稱為「四旦雙冰」。

(中時新聞網)